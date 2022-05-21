

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Grubu'nda Edirne'de karşılaştığı Bosna Hersek ile 19-19 berabere kalarak bir alt lig olan Gelişim Ligi'ne düştü.

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Edirne'de sezonun en kritik maçını oynadı. Andorra, Sırbistan, Bulgaristan ve Bosna Hersek ile Avrupa Konferans 2 Güney Grubu'nda mücadele eden milliler, galibiyet parolasıyla sahaya çıktı maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. 25 Kasım Stadyumu'nda grupta kalmak için kritik bir maça çıkan milliler, öne geçtikleri maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrılarak grupta kalma şansını yitirdi. Mücadeleyi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanvekili Bülent Güler ile çok sayıda sporsever izledi.

MİLLİLER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Grupta Bosna Hersek ile son iki sırayı paylaşan milliler, kritik maça 1 hafta boyunca Edirne'de hazırlandı. İlk 40 dakikayı, 12-0 geride kapatan Türkiye ikinci yarıya daha ofansif bir anlayışla başladı ve skoru 19-12'ye getirdi. Milliler, maçın son çeyreğinde Bosna Hersek'in bulduğu sayıya engel olamadı ve durum 19-19'a geldi. Maçın son dakikalarından sayı çıkmayınca maçtan berabere ayrılan Türkiye 15'li Ragbi Milli Takımı, Gelişim Ligi'ne düştü.

TÜRKİYE 15'Lİ RAGBİ MİLLİ TAKIM KOÇU NGUE: DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ

Ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını dile getiren Milli takım koçu Cherokee Slyvain Ngue, "En iyimizi ortaya koymaya çalıştık, yeni oyuncularımız savaştı. Bugün yeterli olmadı, galibiyet lazımdı ama berabere kaldık. Aslında bu bir kayıp değil ama yine de bir alt gruba düştük. Bunun için çok üzgünüz. Fakat bu bir oyun. Zayıf noktalarımızı biliyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken çalışıp geriye daha güçlü dönmek. Bütün sorumluluğu ben üstleniyorum çünkü bu takımın teknik sorumlusu benim. Bundan sonra yapmamız gereken yolumuza devam etmek ve daha güçlenmek" dedi.

KAPTAN YASİN BAKAR: GALİBİYET İSTEDİK AMA OLMADI

Sahadan galip ayrılmak istediklerini fakat başaramadıklarını söyleyen takım kaptanı Yasin Bakar, "İlk yarı açılamadık, geriye düştük. İkinci yarı galibiyeti yakaladık ama olmadı. Bir yıl altta kalıp tekrar buraya geri geleceğiz. Çok fazla yeni bir spor Türkiye'de. En az 50 yıllık rakiplerimiz var, bizim ise en fazla 10 yıllık geçmişimiz var. Türkiye'de altyapımız var. Yurtdışından antrenörlerimizi getirttik, kendi antrenörlerimizi yetiştiriyoruz. Hakem getirip kendi hakemlerimizi yetiştiriyoruz. Bunlarla birlikte yavaş yavaş gelişiyor. Artık ortaokula kadar indik. Üniversite bazında çok ragbi takımımız var ama burada destek önemli. Ne kadar çok destek o kadar çok ragbi takımı olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANVEKİLİ GÜLER: TÜM OYUNCULARI TEBRİK EDİYORUM

Takımın maça tutuk başladığını ve ufak hatalar nedeniyle galibiyeti kaçırdığını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanvekili Bülent Güler, "Müsabakaya tutuk başladık, çok ufak tefek hatalardan kaynaklı maç berabere bitti ama tüm oyuncu arkadaşlarımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu çıkış olarak düşündüğümüz oyunumuzu devam ettireceğiz. Rakibi de kutluyorum. Çok büyük sakatlığımız da olmadı, bu da sevindirici. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalışıp daha hedefimize doğru, ragbiyi yaymaya, iyi şekilde tanıtmayı, geliştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçtan detaylar

Oyunculardan detaylar

Maçtan detaylar

Edirne Valisi Kırbıyık'ın stada gelişi

Vali Kırbıyık'tan detay

Maça ara verilmesi

Federasyon Başkanvekili'nin Vali'ye plaket vermesi

İkinci yarıdan detay

Milli takımın sayı yapması

Maç bitişi

Oyuncuların birbirini tebrik etmesi

Milli takım koçu ile röp.

Milli takım kaptanı ile röp.

Federasyon Başkanvekili Güler ile röp.

Oyunculardan detayDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-21 15:50:34



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