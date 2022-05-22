Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2’si tutuklandı

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Fetullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasına 4 ilde gerçekleştiren operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi tutuklandı. İçlerinde akademisyen, komiser yardımcısı, vergi müfettişi ve uzmanların olduğu 12 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesindeki işlemleri tamamlanan G.K. ve Ö.K. çıkarıldığı ceza sulh hakemliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık yasalarından faydalanan diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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