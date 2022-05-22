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Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı

DHA

Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı


Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı. Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Makedonya'dan 58 yabancı olmak üzere toplam 152 sporcu katıldı. Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası´nın MX sınıfında birinci Grigor Tsarev, ikinci Julian Rayehev ve üçüncü Gianmarco Santucci oldu. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası´nın MX sınıfında ise birinci Şakir Şenkalaycı, ikinci Murat Başterzi ve üçüncü Eray Esentürk oldular. Dereceye giren sporculara ödüllerini Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Vali Yardımcısı Yusuf Güler, verdi.Vali Yardımcısı Güler, törende yaptığı konuşmada, Edirne´de tarihi bir anın yaşandığını belirterek, "Sultanların kenti, kentlerin sultanı olan Edirne´miz, bugün sportif bir etkinlikle tüm Türkiye´nin gündeminde. Tarihinde Balkanlar´ın kültürel anlamda başkenti olan ilimizi, sizlerin de desteğiyle Türkiye'nin spor merkezlerinden bir tanesi haline getireceğiz" dedi.'SPORDA AVRUPA´NIN BAŞKENTLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ'TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne´nin stratejik konumuna dikkat çekerek, "Edirne, Avrupa´nın geçiş güzergahı, Türkiye´nin Avrupa´ya açılan kapısı, fetihlerin başkenti. Bugün de `Tarihin başkentinde sınırları zorluyoruz´ sloganıyla tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. 3 dalda, 6 ülkeden 152 yarışmacının katıldığı motokros şampiyonasını Edirne´de gerçekleştiriyoruz. Edirne, tarih ve kültür kenti ama sporla da özdeşleşmiş bir kent. Çünkü tarihi Kırkpınar güreşleri Edirne´de yapılıyor. Olimpik havuzumuz var. Su sporlarında nehirlerimiz var. Edirne´mizi sporda da Avrupa´nın başkenti yapmayı hedefliyoruz. Bugün de bunu büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.`DÜNYA MXGP´Yİ EDİRNE´DE YAPACAĞIZ´Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası´nın MX sınıfında birinciliği kazanan Şakir Şenkalaycı da çok mutlu olduğunu diye getirdi. Şenkalaycı, "Çok zor ve yeni bir parkur. Normal parkurlarda çok daha zor etap yapıldı. Kum döşendi parkura ve otomatik olarak sürüşlerimizi daha zorladı. Dünkü yarışta bir talihsizlik yaşadım, biraz arkalarda kaldım ama bugün tekrar toparladım ve liderliği aldım. Aldığım puanla da Avrupa Şampiyonası´nda 5´inci sıraya yerleştim. Edirne´mize hayırlı olsun, çok güzel bir parkur. Afyon´da Dünya MXGP Şampiyonası yapıldı. İkincisini de inşallah Edirne´de yapacağız. Edirne´de olması şarttı. Avrupa´daki sporcuları Türkiye´de misafir ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.MX sınıfındaki sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından şampiyonalar, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc ve kadınlar sınıflarının yarışları ile devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Motokros şampiyonası pistinden genel detaylar
-Yarışlardan, seyircilerden detaylar
-Milletvekili Fatma Aksal ile röportaj
-Dereceye girenlerin ödüllendirilmesi
-Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler´in konuşması
Birinci olan Şakir Şenkalaycı ile röportaj
DHA-Spor Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-22 15:48:24

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