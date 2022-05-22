Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde İsmail Balcı (59), sahibi olduğu restoranda çıkan kavgada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Uzunköprü'nün Çöpköy Mahallesi Ördekli Göl mevkisindeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibi İsmail Balcı ile gelen bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yere düşen Balcı, fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmadığı belirtilen Balcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-22 16:33:23



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