Nefes kesen Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nefes kesen Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu

İHA

Nefes kesen Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ödüller sahibini buldu.
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası heyecanı ödül töreni ile sona erdi. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele etti.
MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenen şampiyonada ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi.
Şampiyonada ödülleri Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler ve diğer katılımcılar verdi. Ödül töreninde konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kırbıyık dereceye girenleri kutladığını belirterek, “Gözle görülür ciddi bir emek var. Emek sarf eden federasyonumuza yerel unsurlarımıza belediyemize kulüplerimize ve herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş yine burada yarışan büyük küçük tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye girenleri kutluyorum. Burada inşallah çok daha güzel ortamlarda çok kalabalık etkinliklerde bir arada olacağımızı umut ediyorum. Bunun için çalışacağımızı vaat ediyorum. Ben görevimin henüz 3. gününde olan Edirne valisiyim inşallah çok daha fazlasını ve çok daha güzelini hep birlikte yapacağız. Herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.
Ödül töreninde coşku dolu anlar yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda dağıtılan 300 kilo ciğer tava kısa sürede tükendi
YEREL HABERLER Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda dağıtılan 300 kilo ...
Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 ...
Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakikada tükendi
YEREL HABERLER Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakikada ...
Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları sonuçlandı
YEREL HABERLER Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları ...
Edirne’de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü
YEREL HABERLER Edirne’de restoran işletmecisi darp edilerek ...
Bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar
YEREL HABERLER Bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar
Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 12 ...
Edirne’de motokros heyecanı
YEREL HABERLER Edirne’de motokros heyecanı
Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
YEREL HABERLER Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti
Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı 15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı: 19 - Bosna Hersek: 19
YEREL HABERLER Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı 15'li Ragbi ...
Ragbi Milli Takımı, Gelişim Ligi'ne düştü
YEREL HABERLER Ragbi Milli Takımı, Gelişim Ligi'ne düştü
Edirne´de coğrafi işaretli ürünler ile 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği
YEREL HABERLER Edirne´de coğrafi işaretli ürünler ile 'Türk Mutfağı ...
Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan etkinlikler başladı, Edirne’nin geleneksel yemekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'de sokak lezzetleri tanıtımı başladı Emine ...
Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı
YEREL HABERLER Edirne'de uluslararası motokros şampiyonaları başladı
Kahraman şoför o anları anlattı
YEREL HABERLER Kahraman şoför o anları anlattı
Midibüste fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
YEREL HABERLER Midibüste fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine ...
Minibüs ambulansa dönüştü, hastalanan yolcu hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Minibüs ambulansa dönüştü, hastalanan yolcu hastaneye ...
Kavşakta kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı
Edirneli kadınlar bağlama ile hayata bağlandı Bağlama sanatı kadınları hayata bağladı Kadınlar elline aldıkları bağlamalarla türkülere hayat verdi
YEREL HABERLER Edirneli kadınlar bağlama ile hayata bağlandı Bağlama ...
Edirne Valisi Kırbıyık: Bizlere düşen, şehrin geleceğini birlikte planlamak
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık: Bizlere düşen, şehrin ...
Edirne'nin yeni Valisi Kırbıyık göreve başladı
YEREL HABERLER Edirne'nin yeni Valisi Kırbıyık göreve başladı
Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak
YEREL HABERLER Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.