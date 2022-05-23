Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan S.Ş., B.Ş. ve R.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-23 11:42:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.