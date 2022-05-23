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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç eczacı adayları önlüklerini giydiler

İHA

Genç eczacı adayları önlüklerini giydiler

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Eczacılık Günü’nde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenciler beyaz önlük giymenin mutluluğu ve coşkusunu yaşadı. Ülkemizde bilimsel eczacılığın başlangıcı olan ve bu nedenle Eczacılık Günü olarak kutlanan 14 Mayıs’ta beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine bir adım atmış oldular. Fakülte binası önünde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Dekan Prof. Dr. Gülay Şeren, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Ergin ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Üç dönem öğrencileri beyaz önlüklerini beraber giydi
Geçtiğimiz yıl yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen törende bu yıl 20192020, 20202021 ve 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nda Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yerleşen öğrenciler, beyaz önlüklerini birlikte giydiler.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler adına 3. Sınıf Dönem Birincisi Berfin Varlı ve 2. Sınıf Dönem Birincisi Egemen Kırbaş bir konuşma gerçekleştirdi.
Trakya Üniversitesinde Eczacılık eğitim almaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan 3. Sınıf Dönem Birincisi Berfin Varlı, “Hepimiz birer eczacı adayıyız saf ve temizliği simgeleyen beyaz önlük töreni için toplandığımız bugünde her gelişmeyi takip ederek mesleğimizin sorumluklarını en iyi şekilde yerine getireceğimize olan inancım tam” dedi.
Mesleğe ilk adımlarını attıkları törende konuşma yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden 2. Sınıf Dönem Birincisi Egemen Kırbaş, “Maalesef öğrenciliğimizin ilk yıllarında okulumuzla tanışamadık hocalarımızı kameradan tanımaya çalıştık ve tamamen yeni bir ders formatına adapte olduk. Özellikle eczacılık gibi laboratuvar derslerinin yoğun olduğu bir bölümde online eğitimle bir şeyler öğrenmeye çalışmak oldukça yorucuydu. Hocalarımız bu konuda bizler için ellerinden geleni yaptılar. Laboratuvarlara girip bizler için deney videoları çektiler ve bizleri yüz yüze eğitime hazırlamaya çalıştılar. Zor bir süreçti ve bu geçirilen oldukça zor bir süreç bize birçok şeyin değerini hatırlattı. Yaşanan onca şeyden sonra tekrardan rahat bir şekilde kalabalığa karışıp sosyalleşebilmek çok güzel ve bugünlere tekrardan geri dönmemizde emeği geçen başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek konuştu.
Konuşmasına Covid19 salgınında hayatını kaybeden 76 eczacı, 24 eczacı teknisyeni ile tüm sağlık çalışanlarını rahmet dileyerek başlayan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Türkiye’de Eczacılık Günü kutlamalarının başlangıcından ve tarihi gelişiminde bahsetti. Son yıllarda ilaç ve sağlık alanındaki gelişmelerin eczacılık mesleğinin yelpazesini genişlettiğine dikkat çeken Prof. Şeren, “Eczacılar, ilaç endüstrisinin her aşamasında, gıda ve kozmetik gibi birçok sektörde araştırma enstitülerinde, kamu ve özel hastanelerde görev yapabilmektedir. Bu endüstrideki gelişmelerin ilk basamağı üniversiteler ve araştırma merkezleridir. Biz de misyonumuz çerçevesinde ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamada aktif görev alabilen, toplum sağlığına, lisans ve lisansüstü eğitimlere ve ilaç araştırmalarına katkı sağlayacak eczacılar yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Dekan Prof. Dr. Gülay Şeren, öğrencilerin bu mutlu günlerinde yanlarında olan ailelere de teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Eczacılık Fakültesinin ilk dersini kendisinin vermesi sebebiyle kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, “İlk günden bugüne kıymetli hocalarımız ile beraber yol arkadaşlığı yaptığım için rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye’deki en güçlü eczacılık fakültesi burasıdır. Üniversitelerin görevleri arasında eğitim ve öğretim vardır. Gülay Hocam ve arkadaşları öğrencilerimizin tüm soru ve sorunlarına cevap veriyor, çözüm üretiyor. Onları hiçbir zaman geri çevirmiyor. Verdikleri akademik eğitimlerin yanı sıra bu sıcak yaklaşımları ile onların eğitim ve öğretimlerini kusursuz bir şekilde yerine getiriyor” dedi.
Edirne’nin üniversite okumak için çok ideal bir şehir olduğunu ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin de öğrencilerine en iyi ve en modern imkânları sunduğunu belirten Türkyılmaz, “Eczacılığın değişen sistemine öğrencilerimizin adapte olması, yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmesini ve kapasitelerini artırmalarını tavsiye ediyorum. Yabancı dil öğrenmeleri ve dünyayı yakından tanımaları onları rakiplerinden bir adım öne çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından tören, öğrencilerin beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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