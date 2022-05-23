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İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası'na start, Edirne Sarayı'ndan verildi

DHA

İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası'na start, Edirne Sarayı'ndan verildi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)OKÇULAR Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu saray alanından başlatıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Mete Gazoz'un olimpiyat başarısıyla taçlanan çalışmaların tesadüf olmadığını belirterek, "Bir kenetlenmenin, aynı hedefe odaklanmanın sonucu gelen başarılar. Okçulukta son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, geldiğimiz nokta, en son olimpiyat madalyasıyla taçlandı" dedi.
Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek kutlamalar için Edirne'de Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu Sarayiçi'nde etkinlik alanı kuruldu. Yağlı güreş, geleneksel oyunlar, ok atışı ve mehteran gösterilerinin sergilendiği alanı çok sayıda öğrenci ve vatandaş gezdi. Saray alanında bulunan Adalet Kasrı önünde ise İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
'FETHİN BAŞLADIĞI YERDEN, KUPAYI BAŞLATIYORUZ'
Bilal Erdoğan, Türkiye'de hem olimpik hem de geleneksel okçuluğun geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Edirne, fethin de başlangıç noktası. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul´un fethi için ordusuyla beraber buradan hareket etti. Bizim de Fetih Kupası için buradan hareket etmemiz, bu geleneğin izinde olduğumuzun bir göstergesi ve bizim Okçular Vakfı´nda yetişen sporcular olsun, Türkiye´de yetiştirmeye çalıştığımız bütün kulüplerimiz bünyesinde yetişen bütün okçularımızın da bu yolun yolcusu olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de okçulukta son 10 yılda elde edilen başarıların tesadüf olmadığının altını çizen Erdoğan, "Okçulukta son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, geldiğimiz nokta, en son olimpiyat madalyasıyla taçlanan bu çalışmalar, okçuluğun milli sporumuz olması sayesinde bir tarihi bilincin kazanılmasında çok büyük hizmet etti. Onun için bugüne kadar emeği geçen Okçular Vakfı´mız, Okçuluk Federasyonu´muz olsun spor kulüplerimize, Mete Gazoz´un annesi ve babasından kulüplerimizde hizmet edenlere kadar Türkiye´de bir okçuluk ailesi vücuda geldi. Bu başarılar onun için tesadüfi başarılar değil. Bir kenetlenmenin, aynı hedefe odaklanmanın sonucu gelen başarılar" ifadelerini kullandı.
'METE GAZOZ'UN ADINI OK MEYDANI'NDA YAŞATACAĞIZ'
32 ülkeden 500'ün üzerinde sporcunun katılacağı Fetih Kupası'nın, dünyada 3 dalda müsabakanın olduğu en büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu sene 26 Mayıs Perşembe günü. Aynı zamanda Mete Gazoz´un olimpiyat madalyasının nişanesi olarak ok meydanımıza menzil taşı dikildi. Bu menzil taşının da açılışını yapmış olacağız. Bu da eskiden en uzağa atan menzil taşı diktiriyordu. Şimdi olimpiyat madalyası da o zamanın şartlarında en büyük derece olduğu için Mete Gazoz´un adını yüzlerce yıllık menzil taşlarının yanında ok meydanımızda yaşatacağız. Biz, Mete Gazoz´un olimpiyat altın madalyası ile bu işi bitirmiyoruz. Paris´te de yeni olimpiyatlarda bu madalyaların sayısının artmasını, başarıların devam etmesini hedefliyoruz."
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da fetih kutlamalarının bu yıl anlamına uygun şekilde yapılacağını söyledi. Yıldız, "Bizler, Okçular Vakfı olarak İstanbul´un fethine, Anadolu´nun fethine büyük bir gayretle bu anmaları gerçekleştiriyoruz. Fetihler, zaferler bizim. 19 Mayıs 1919´u anmak için de kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde 29 Ekim´de organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimiz, bayramlarımız bir. Bu zenginlikte organizasyonları da Okçular Vakfı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Edirne'nin birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gelecek dönemler için Okçular Vakfı´nın başkanıyla çok kıymetli bir görüş alışverişinde bulunduk. Hatta kendi aramızdaki ifademizle de prensip anlaşmamızı yaptık. Önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel, Edirne´yi de içine katacak şekilde, çok daha geniş katılımlı, samimi etkinliklere de birlikte imza atmak istiyoruz" dedi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise İstanbul'un fethine uzanan yolda Tekirdağ'ı anmadan geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Yıldırım, "Bu seneki törenlerde bizim de bir katkımız olmasından dolayı, biz de kendimizi ayrıca mutlu hissediyoruz. İstanbul´un fethinin bunca yıl sonra aynı coşkuyla tekrar tekrar kutlanıyor olması konusunda da katkı vereceğiz" diye konuştu.
Toplantının ardından Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız, etkinliğin startını temsili ok atışıyla verdi. Erdoğan, ok atmak isteyen vatandaşlara da yardım edip, nasıl atacaklarını öğretti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-05-23 18:00:50

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