Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü 2 PKK şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-24 11:57:09



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