Edirne’de cinayet şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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Edirne’de önceki gün meydana gelen cinayet olayı ile ilgili 4 kişi tutuklandı.

Restoran işletmeciliği yapan İsmail Balcı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Çöpköy yolu üzerinde bulunan restoranda işletme sahibi kavgada ölmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan O.A, S.A, N.Y ve S.A isimli zanlıların Jandarmadaki işlemleri sona erdi Zanlılar adliyedeki 11 saatlik ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "adam öldürmek ve yardım yataklık etmek" suçlarından tutuklanarak Edirne kapalı ceza evine gönderildi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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