Edirne'de sağanak

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Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağıştan korunmak isteyenler, kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri bu caddelerde trafiği kontrollü olarak sağladı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-24 17:42:02



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