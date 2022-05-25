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DATÜB heyeti Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri ile Edirne’de bir araya geldi Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar: “Dünyada ikinci bir devlet yok böyle. Nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye’dir"

İHA

DATÜB heyeti Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri ile Edirne’de bir araya geldi Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar: “Dünyada ikinci bir devlet yok böyle. Nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye’dir"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekteri Fuat Uçar, Ukrayna’dan tahliye edilerek Edirne’deki yurtlara yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Uçar, “Dünyada ikinci bir devlet yok böyle. Nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye’dir” dedi.
DATÜB Genel Sekteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ve DATÜB yöneticileri, savaş sebebiyle Ukrayna’dan tahliye edilerek Edirne’de öğrenci yurdunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Uçar ve beraberindeki heyet, yurtta kalan Ahıska Türkleriyle bir araya gelip, faaliyetler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu’ndan bilgi aldı.
Türkiye’nin hiçbir mazluma sırt çevirmediğini dile getiren DATÜB Genel Sekteri Uçar, “Bizim insanımızın burnu kanamadan, insanlarımıza büyük bir zayiat gelmeden tahliyelerin yüzde 90’ı yapıldı. Şu anda Elazığ’da bin 300 kişi var, burada 250 kişi var. Bursa’da var. Yani bizim Türkiye’de 4 bine yakın insanımız var. Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve Göç İdaresinin de illerdeki il müdürleri bize 24 saat hizmet veriyor. Devletimizin bütün kurumları bize hizmet etmek için çalışıyor. Bu da Türkiye Devleti'nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye Devletimiz hiçbir kardeşine sırt çevirmemiş. Dünyada ikinci bir devlet yok böyle. Nerede başı sıkışmış, zor duruma düşmüş mazlum varsa ona asla sırtını çevirmeyen tek devlet Türkiye’dir. Allah bu devlete zeval vermesin. Böyle bir devlet tarihte yok. 78 yıl sonra kardeşler birbirleriyle buluştu. Edirne’deki Ahıska kardeşleri birbirleriyle buluştu” dedi.
DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara ise Ukrayna'dan gelen vatandaşlara çocuklar için, gelecek için Türkiye’yi vatanı gibi sevmelerini, kafalarında olan düşüncelerini atmaları gerektiğini belirterek, Türkiye için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi.
DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil de bir Ahıska Türkü olarak vatanlarında güvende olduklarını vurgulayarak, başka ülkelere verecek alın teri olmadıklarını ve Türkiye’yi güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.
Ukrayna’dan tahliye edilen Balabek Taşdanov, tahliye ederken yardımcı olan herkese teşekkür etti. Gözyaşlarını tutamayan Gürgez Mukandinova ise Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettar olduğunu dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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