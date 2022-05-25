Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 17 terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisinden 14'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelilerinden A.A., K.Y., D.Ö., M.K., Ü.T., K.T., E.N., O.K., S.B., Ö.H., H.S., S.H. ve B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-25 17:20:18



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