Yunanistan sınırında 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-25 17:38:25



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