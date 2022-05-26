MGM: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi´nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi´nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul´da 27-33, Edirne´de 32-35, Sakarya´da 32-37 derece olması tahmin ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-26 11:15:49



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