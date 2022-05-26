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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan’da 3 adrese uyuşturucu operasyonu

İHA

Edirne'nin Keşan polis ekipleri 3 eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Keşan’da 3 adrese uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan polis ekipleri 3 eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çalışmalarda, 3 kişi gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
M.K., B. K. ve D. B. isimli şahısların 700 Evler TOKİ Konutları'nda bulunan ikametlerinde alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramalarda, 31 adet satışa hazır halde fişeklenmiş eroin maddesi, 2 adet kağıda sarılı halde eroin maddesi, 1 adet kilitli poşet içerisinde EROİN maddesi ile birlikte fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen lastikler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1179 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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