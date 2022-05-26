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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak hava kavuracak Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara uyarı

İHA

Sıcak hava kavuracak Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Uzman Doktor Murat Ülgey, özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığına dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Buna göre Edirne’de hava sıcaklıklarının 3235 derece olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan vatandaşlar, gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı. Kimisi gölgelik olan banklarda oturup dinlenirken kimisi ise iş yerlerinin altına sığınarak güneşten korundu.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerin de başladığını belirten Uzman Doktor Murat Ülgey, şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde değerlerin yükselmesi ve ilaç yetersizliklerinin ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığını söyleyen Uzman Dr. Ülgey, özellikle kronik rahatsızlığı olanlara belirlenen saatler arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"10.0016.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı"
Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu 100016.00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Uzman Dr. Ülgey, Bunun dışında işlerini halletmek için havanın giderek serinlendiği ve nem oranının düştüğü dönemlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de giyim tarzı olduğunu aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Koyu renkli kıyafetlerin güneşi daha fazla çektiğini ve sıvı kaybı ile güneş çarpmalarına yol açtığını söyleyen Uzman Dr. Ülgey, mümkün olduğunca teri çeken pamuklu kumaştan yapılmış kıyafetleri tercih etmek gerektiğine değindi.
Gıda tüketimi ve sıvı alımının da büyük öneme sahip olduğunu belirten Uzman Dr. Ülgey, "Yüksek sıcaklıklarda terle birlikte bol miktarda tuz kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu da vücutta halsizlik, kırgınlık gibi şikâyetlere yol açmaktadır. Sıvı kaybı sonucunda böbrekte iyi çalışmama sorunları ortaya çıkmaktadır. O yüzden mutlaka bol sıvı tüketilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu dönemde normalden daha fazla sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ortalama iki, iki buçuk litreden aşağı olmamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.
Yağlı yiyecekler, kızartmalar ve hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Uzman Dr. Ülgey, daha çok zeytinyağlı ürünler, meyve ve sebze gibi gıdaların tüketilmesinin uygun olacağını belirtti.

"Sıcak havalarda dışarıya çıkmıyoruz"
Sıcak havalarda evden dışarıya çıkmamaya özen gösterdiklerini söyleyen Vatandaşlardan Sadiye Örs, "Çıktığım zaman da ihtiyacımı görüp evime gidiyorum. Kronik hastayım tansiyonum var. Çok gezemiyorum. Serinde hava almaya çıktım. Gölgelerde dinleniyorum. Normalde de sürekli evde oturuyorum. Akşamüstü ve sabahları çıkıyorum" dedi.

"Özellikle yaşlılar daha dikkatli olmalı"
Hava sıcaklıkları yükselince insanların uygun saatlerde çıkmalarının daha doğru olacağını söyleyen vatandaşlardan Zahide Şendul, "Sabah saatlerinde veya 17.00’den sonra dışarıya çıkılması daha uygun. Özellikle yaşlıların gölgede bulunmaları ve daha az dışarıya çıkmaları iyi olacaktır. Ben güneş gözlüğü, krem ve şemsiye, şapka ile güneşten korunuyorum. Güneşe uygun kıyafetler kullanarak dışarıda vakit geçirmeyi daha uygun buluyorum" dedi.
Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen Hüseyin Ahmet, "Gölge bulduk oturduk. Sıcak havada dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Çıksam da gölgelerde duruyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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