Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

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EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de saat 18.30 sıralarında sağanak başladı. Gökgürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken, hazırlıkla olanlar ise şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikindilerine neden olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-26 19:29:22



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