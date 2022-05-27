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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre TIR kuyruğu

DHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre TIR kuyruğu


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR'lar, Edirne'den, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Kuyruğun, Bulgaristan tarafında gıda ürünlerini analiz eden firmaya yönelik yolsuzluk operasyonu nedeniyle analizlerin yapılamadığı ve Sofya'ya gönderilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Türkiye'nin Avrupa ülkelerine artan ihracatı nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'lar 25 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise parklarda 3 bine yakın araç çıkış yapmak için bekliyor. Sınır kapılarındaki yoğunluğun Bulgaristan'a giriş yapan gıda ürünlerini analizi yapan özel şirketteki yolsuzluk olayından kaynaklandığı öne sürüldü. Gümrükte başka laboratuvar firması olmaması nedeniyle analizlerin, Sofya'ya gönderilmesiyle işlemlerin yavaşladığı kaydedildi. Olaya ilişkin gözaltına alınanların bulunduğu ve Bulgaristan yetkililerinin konuyla ilgili bilgiyi Türk makamlarına bildirdiği ve sınırda geçişleri hızlandırmak için çalışmalar başlattıkları belirtildi.
'3 GÜNDÜR SIRADA BEKLİYORUZ'
İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Fransa'ya götürmek için yola çıkan Tuncay Karakaya, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış için 3 gündür beklediğini söyledi. Sınır yolunda ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmamasından şikayet eden Karakaya, "İstanbul'dan yükledim, Fransa'da Lyon'a gidiyorum. Makine aksamları ve makine yükledik. 3 gündür burada sıradayız. Tuvalet, lavabo, su yok. Dolapların başında bekliyoruz. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Araçların içinde yatıyoruz ama yatamıyoruz da. Mültecileri bekliyoruz. Mülteciler araca girmesin diye sırayla dışarıda nöbet tutuyoruz. 2 kişi yatıyor, 2 kişi sabaha kadar nöbet bekliyor. Şu an Lalapaşa kavşağındayız. 20 kilometre kuyruk var. 29 kilometrede sıraya girdik, 9 kilometre gelmişiz. Daha 20 kilometre var. Bu hafta buradayız. Bulgar tarafı çalışmıyor, araba almıyor diyorlar. Bulgar tarafındaki problemden dolayı. Bulgar tarafında personel eksikliği mi var, problem nedir bilmiyoruz" dedi.
'ARACIMIZA MÜLTECİ BİNMESİN DİYE NÖBET TUTUYORUZ'
Almanya'ya ihraç yükü taşıyan ve 3 gündür çıkış için beklediği söyleyen Ali Kaya da mültecilerin araçlarına binmelerini önlemek için uykusuz halde araçlarının başında nöbet tuttuklarını söyledi. Sınır yolunda TIR parklarının yetersiz olduğunu söyleyen Kaya, "İstanbul'dan geldim, Almanya'ya yük götürüyorum, 3 günümüz oldu. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Burada sadece bekleyen sıra var. 28'inci kilometrede sıraya girdik. 9 saat dolduğu zaman çekiyoruz, 11 saat ara veriyoruz ama o da yatmak sayılırsa. Nöbet tutuyoruz, bekliyoruz. Bir yandan mülteciler biniyor. Yetersiz parkın olmasından, Bulgaristan'ın araçları çekmemesinden, yetersiz personelden dolayı yaşanan sıkıntılar. 28 kilometre sıra. Bizim şansımız, kaderimiz bu. Dolabımızdan yemeği yiyoruz, bitince bir çare buluyoruz. Arkadaşlardan istiyoruz, bir şekilde geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.
'BULGARİSTAN TARAFINDA OPERASYON VAR'
Ali Kaya, "Şu anda söylenen, Bulgaristan tarafında bir operasyon var. Beklemek zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Sıra var, bekliyoruz. Sıradaki en büyük sorunumuz ihtiyaçlarımızın giderilmemesi. Lavabo ihtiyacımız var. Yeni yapılan park faaliyete geçtiği zaman biraz daha rahatlayacağız. Hatta burası Kapıkule'den daha iyi olacak. Parklar yeterli olduğu zaman bu sorunlar yaşanmayacak. 3 gün de beklesen sıkıntı olmayacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-27 12:05:06

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