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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

İHA

Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan sınır kapılarından birisi olan Pazarkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.
Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yaz aylarında Edirne’den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıra beklerken yaşadığı çilelerin önüne geçmek ve oradaki yoğunluğu azaltmak için geliştirilen alternatif projede sona yaklaşıldı. Yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgede kapasite artışının sağlanması hedefleniyor. Pazarkule Sınır Kapısı’nda geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatılan yenileme çalışmaları çerçevesinde 2 olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olacak şekilde 6 perona çıkarılacak.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmaları fiziki yapıda yüzde 50 ölçüde tamamlandı. Gümrük sahası 4 bin 300 metrekareden 22 bin metrekareye kadar genişletilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ve Edirne Valiliği ve gümrük müdürlüğünün katkılarıyla Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda devam eden modernizasyon çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.
Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki yenileme çalışmalarının teslim süresinde önce tamamlanması beklenirken, turizmin yanı sıra gurbetçi sezonundaki yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.
Pazarkule Sınır Kapısı’nda yapılan modernizasyon çalışmaları tamamlandığında yolcu salonu, XRay Ofisi ve KİM Müdürlüğü, Köpek Eğitim Binası ve Bakım Odası, Trafo Binası, Kulübeler, Bagaj Röntgeni, PTS Peronları ve Mobil Röntgen bölümü de yer alacak.
Yapılan modernizasyon çalışmalarının kent ekonomisine büyük katkısı olacağını söyleyen Karaağaç Muhtarı Agah Korkan, "Burası bittikten sonra Karaağaç modern bir tesise kavuşacak" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetine yakışan bir gümrük haline gelecek"
Pazarkule Sınır Kapısının yapılan çalışma ile Türkiye Cumhuriyetine yakışan bir gümrük haline geleceğini söyleyen Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, devletin özverili çalışmaları sayesinde burası bittikten sonra Karaağaç’ın modern bir tesise kavuşacağını ifade etti.

"Uzun kuyruklar tarih olacak"
Burada ekonomik olarak da çok büyük ilerlemeler olacağını belirten Korkan, "Gelen yolcular beklemeyecek. Giriş çıkışlar çok kolay olacak. İçeride tesisler olacak. Son model bir Pazarkule Gümrük Kapısı olacak. Ekonomik açıdan da baktığınız zaman tesislerde marketler, alışveriş merkezleri olacak bu sayede iş sahası da açılacak. Gurbetçi sezonunda buradan şehitliğe kadar uzun kuyruklar oluyordu. Kapıkule’de de çok yoğun kuyruklar oluyordu. Pazarkule Gümrük Kapısı açıldığında bu kuyruklar tarih olacak. Gurbetçilerimiz beklemeden rahat şekilde tekrar memleketine dönecek. Lavabosundan marketine kadar tam teşekküllü bir hizmet alacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

"Edirne ve Karaağaç’ın geleceği daha güzel olacak"
Vatandaşlardan Sabri Sevinsel, "Bu güzel yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Edirne’nin ve Karaağaç’ın geleceği inşallah bu çalışma bittiğinde daha güzel olacak. Türkiye’nin Edirne şehri şahlanacak. Gurbetçilerimiz buradan gelişlerinde daha rahat edecek. Devletimiz bu konuda çok hassas 1 yıl geçmeden yarısı tamamlandı. Edirne’miz ve Karaağaç'ımızın geleceği için gerçekten güzel bir proje" ifadelerine yer verdi.
Yapılan hizmetten memnun olduklarını söyleyen Karaağaç Mahallesi esnafı Yavuz Sekirden ise, "3 peron olacak bayağı büyük bir çalışma var. Karaağaç, Edirne ve gurbetçiler için çok iyi olacak bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar iyi gidiyor bütün esnafa yararlı olur. Kuyruk çilesi sona erdirecek bir çalışma yapılıyor. Çünkü daha önce gurbetçiler geldiği zaman merkeze hatta kent ormanına kadar kuyruk oluyordu. Kapıkule’de yığılma oluyordu bu çalışma ile oradaki yük de azalmış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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