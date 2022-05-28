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Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

DHA

Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kırklareli ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra etkili olması bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-05-28 12:56:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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