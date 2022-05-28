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AFAD ERZAK DAĞITTI

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan uzun kuyruk nedeniyle Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Ekipler TIR kuyruklarında bekleyen sürücüleri tek tek ziyaret ederek erzak yardımı yaptı. Su ve yiyecek dağıtan ekipler, gün boyu yardımlarını sürdürdü.(DHA)Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-28 19:18:27



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