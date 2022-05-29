Yunanistan´a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Keşan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Gelibolu yolunda bir aracı durdurdu. Araçta 'FETÖ'ye üye olma' suçundan dosyaları bulunan eski öğretmenler Ş.S., V.Ç., A.Y. ve S.Y.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S., A.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.Ç. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., Y.Y. ve B.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-29 12:05:13



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