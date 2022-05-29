Bulduğu 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti

Edirne’de bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti.

Bulgaristan’da yaşayan iş insanı Faik Donat, alışveriş için geldiği Edirne’de eczaneden aldığı ilaçların parasını ödemek için çantasından kredi kartı çıkarırken farkında olmadan 10 bin euroyu yere düşürdü. Donat ilaçları alıp ayrıldıktan sonra eczanede çalışan personel, yerde deste halinde 10 bin euro buldu. Eczanenin mesul müdürü Aytaç Yaşin, güvenlik kameralarını inceleyince parayı düşüren kişinin Bulgaristan’da yaşayan Faik Donat olduğunu gördü. Eczane kayıtlarından Donat’ın iletişim bilgilerine ulaşan Yaşin, parayı teslim etmek için Donat’ı eczaneye davet etti. Bulgaristan’a dönmek üzereyken geri dönen Donat, düşürdüğünden haberdar bile olmadığı parasını teslim almanın mutluluğunu yaşadı. Aynı anda üzüntü ve sevinç yaşadığını söyleyen Faik Donat, “Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor, bugün bizzat kendim yaşadım. Çok mutluyum, teşekkür ederim” dedi.

Aytaç Yaşin ise, “Halkımızın sağlığı bize emanet. Aynı zamanda eczane sınırları içinde vatandaşımızın malı ve canı da bize emanet" dedi.

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