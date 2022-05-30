Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.G., yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-30 15:55:36



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