Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

 Sınırda 1 haftadır süren TIR kuyruğu çilesi

DHA

 Sınırda 1 haftadır süren TIR kuyruğu çilesi


Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu. Türkiye'nin Bulgaristan yetkilileriyle görüşmesi sonucu geçişler hızlandırılırken, TIR şoförü  Dursun Çalışkan,  "1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi" dedi.
Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda  kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu.Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.
YAPILAN GÖRÜŞMELER TIR YOĞUNLUĞUNU AZALTTI
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri artan ihracatın yanı sıra kuyruğun, Rusya Ukrayna savaşı yüzünden Karadeniz'in bazı limanlarının kapanmasından kaynaklandığını ifade ettiler. Yetkililer deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını söylediler. Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı. Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen 4 bin TIR'ın ise 2 bin 500'e kadar düştü.
TIR SAYISI YÜZDE 30 ARTTI'
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda ocak, şubat ve mart aylarında ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış olduğu belirtildi. Son 3 ayda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günlük TIR geçişlerinin 600'den 900'e, 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule'de bu sayının 1200'e çıktığı ifade edildi. İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte TIR geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.
'HİÇ BÖYLE BİR SIRAYA DENK GELMEDİM'
TIR sürücüleri bir haftadır ışırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, "Bu 1 aydır sürüyor. Hayatımda böyle bir sıraya hiç denk gelmedim. Ama bu gidişle daha da kötü olacak. İyiye giden bir tarafı yok. Hiç umursamıyorlar. Bizden para kazanıyorlar ama nedense bizi düşünerek hareket etmiyorlar. 1 arabayı 15 dakikada kontrol ediyorlar. Bulgaristan'ı geçmek 2-2,5 saati buluyor. Kapıkule'den gelen arabalar da var. Yoğunluğun sebeplerinden birisi de o. Senelerdir bu çileyi çekiyoruz. Burada tesis olması lazım. Olmadığı sürece burada kaza, bela, insan kaçakçılığı bitmeyecek. İnsan tuvaletini yapamıyor, yemeğini yiyemiyor. Nereye kadar bu sabrı göstereceğiz?" dedi.
'ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ'
En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, "1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz yurt dışına çalışıyoruz. 1 hafta yatan maldan ne olacak? Sıcaktan etkileniyor. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. Dolabımızda ekmeğimiz varsa yiyoruz. Yolda lokanta yok. Hamzabeyli'ye vardığımızda da orası pahalı. Arabamızda su varsa kafamızı yıkıyoruz. Devletimiz sıra durumuna el atsa ve park yapsa daha iyi olur. Yolda beklemeyiz, parka gider duşumuzu yaparız, yemeğimizi yeriz. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi" diye konuştu.
2 gündür sırada olduğunu belirten TIR Sürücüsü Salih Görgü, "Sıranın durumu çok kötü. 2 gündür sıradayız ama 2 gün daha sürer. Bizden tako istiyorlar. Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Arabayı bırakamıyoruz. Kaç oldu burada kazalar oluyor. Hükümetin buna bir çare bulması lazım. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz. Çünkü olmuyor" ifadelerini kullandı.
25 senelik TIR şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu ise cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti. Giritçioğlu, "Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz. Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsani ihtiyaçlarımız oluyor. Yemeğimiz, içeceğimiz yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-31 10:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski eşini sokak ortasında vuran saldırgan yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında vuran saldırgan yakalandı
Eski eşini sokak ortasında bacağından vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında bacağından vuran şüpheli ...
Sağlık çalışanlarının karakalem sergisi açıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının karakalem sergisi açıldı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Hudut askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı
YEREL HABERLER Hudut askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmemesi hususundaki haklılığını tarihçi anlattı “Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl Osmanlı’ya sığındı”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın ...
Edirne´de aileleri tedirgin eden paylaşımlar asılsız çıktı
YEREL HABERLER Edirne´de aileleri tedirgin eden paylaşımlar asılsız ...
Tayini çıkan öğretmenin peşinden gittiler Çocuklarının öğretmeni için Eskişehir’den Edirne’ye geldiler
YEREL HABERLER Tayini çıkan öğretmenin peşinden ...
Edirne'den Afgan 136 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Edirne'den Afgan 136 kaçak göçmen, ülkelerine ...
31 bin 30 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER 31 bin 30 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Bulduğu 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.