Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi G.G., gözaltına alınıp, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-31 12:01:28



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