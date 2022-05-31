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Edirne’de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Edirne’de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atalar Caddesi'nde şüpheliler M.G ve G.G.'ye ait iş yeri ve deposunda arama yaptı. Aramada, adreste ve depolarda 25 bin 100 adet doldurulmuş içime hazır tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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