Kapıkule’de tır şoförlerinden eylem

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, bekleme saatlerinin artması ve minivan transit araçlara geçiş önceliği tanınması sebebiyle eylem yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için tır parklarında bekleyen şoförler, toplanarak sorunlarını dile getirdi. Pankart açan şoförler, bekleme saatlerinin artması ve minivan transit araçlara geçiş önceliği tanınmasına tepki gösterdi. Tır sürücüleri adına konuşan Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, “Defalarca haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istedik. Yeşil mühür ile gelenler 10 saat içinde gümrüğü geçerek yoluna devam edebiliyor ama burada 110 saatten fazla bekleyen adama yazık günah değil mi? Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır kuyruğu bazen kilometrelerce uzayabiliyor. Kesinlikle minivan araçlarının Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'na yönlendirilmesini istiyoruz. Bütün araçları sollayarak yanımızdan geçen bu minivan patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçlardan dolayı bizim hayat güvencemiz yok. Burada tehlike arz eden, gümrük işleyişini aksatan her şeyin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Mesai değişim saatlerinden dolayı da bekleyişimiz daha da çok uzayabiliyor. Biz kapıda bekleyen köpek değiliz, yarın öbür gün bu kapıları da kapatırsak hiç kimse şaşırmasın” dedi.

Diğer tır şoförleri de bekleme saatlerinin kısaltılmasını istedi.

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