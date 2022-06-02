Tunca Nehri adeta bataklığa döndü Bölge esnafı ve çevreciler, Tunca Nehri'nin DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesince temizlenmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunca Nehri adeta bataklığa döndü Bölge esnafı ve çevreciler, Tunca Nehri'nin DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesince temizlenmesini istedi

İHA

Tunca Nehri adeta bataklığa döndü Bölge esnafı ve çevreciler, Tunca Nehri'nin DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesince temizlenmesini istedi

Kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri, kum adacıkları ve yosunlarla kaplanarak adeta bataklık görünümünü aldı. Oluşan görüntünün Edirne’ye yakışmadığını söyleyen bölge esnafı, Tunca Nehri suyunun DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesi görevlileri tarafından bir an önce temizlenmesini istedi.
Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'ndeki su seviyesinde, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığı nedeniyle düşüş yaşanıyor. Nehrin geçen ay saniyede 14 metreküpe kadar çıkan debisi, 6 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak nehir yatağında kum adacıkları oluştu, çöpler gün yüzüne çıktı ve yüzeyi yosunlarla kaplandı. Bu durum canlıları da olumsuz etkiliyor. Azalan su seviyesine bağlı olarak hem daha az yaşam alanı hem de daha az oksijen kalıyor.

Otomobil lastiği, plastik atıklar ve çöpler görenleri şaşırtıyor
Hava sıcaklığının 35 derecinin üstünde seyrettiği Edirne'de nehir debileri de düşmeye devam ediyor. Her geçen gün su seviyesi biraz daha azalan Tunca Nehri’nde oluşan manzara ise, bölgedeki esnafı ve vatandaşları hem şaşırtıyor hem de rahatsız ediyor. Tunca Nehri’nin dibi görmesiyle birlikte suyun içerisinde yer alan otomobil lastiği, plastik atıklar ve çöpler görenleri şaşırtıyor.

"Bu görüntüler Edirne'mize yakışmıyor"
Nehirde oluşan manzara, bölgedeki esnafı ve vatandaşları rahatsız ediyor. Çok sayıda turistin akın ettiği bölgedeki işletme sahipleri, Tunca Nehrinin DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesi görevlileri tarafından bir an önce temizlenmesini talep etti.
Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya, "Sultanlar ve festivaller şehri Edirne'mize Tunca Nehri'nin bu görsel kirliliği maalesef yakışmıyor" dedi. Bölge halkına seslenen Kaya, "Kuraklık var, su gelmiyor ama bu çöp atmamız için bir neden değil. Lütfen çöplerimizi de nehirlerimize atmayalım" dedi.

"DSİ'nin bir temizleme mekanizması yok"
Uzun yıllardır çevre konusunda her alanda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Yeşil alanlar, nehirler ve meralar konusunda değerli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine bağlı olarak nehirlerimiz kuruyor. Nehir kuruyunca üzerinde nehir dibini koruyan nilüferler ve sazlıklar oluşuyor. Bilim insanları bu tabakanın kaldırılmasının doğru olmadığını söylüyorlar. Çünkü o bitkiler suyun azalmasına bağlı dengeyi korumak için oluşuyor. Fakat nehir kıyısında yapılan piknik sonrası bırakılan çöpler nehirdeki sazlıklara takılıyor ve çirkin görüntü oluşuyor. DSİ'nin bir temizleme mekanizması yok. Bu nedenle çevre ve doğa dostu insanlar bizzat nehre girerek temizlik yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Onları göreve çağırıyorum"
Nehirde ve etrafında oluşan kirliliğin kaynağından kesilmesi gerektiğine vurgu yaparak, belediyenin görevinin yapmadığını da ifade eden Eren, "Çöplerin düzenli toplanması lazım. Bunun için kurulmuş mekanizmalar var. Her gün temizlik yapılabilir. Çok mu zor bir görevlinin gelip buradaki çöpleri nehre karışmadan toplaması. Ya da buraya bir konteynır koyup, araya da küçük çöp kutuları koyup bakım ve temizlik yapılması çok zor değil. Bu basit işlemler yapılsa nehre değişik materyaller karışmayacak. Burada yetki sorunu olabilir ama kurumlar aralarında anlaşabilir. Çöpler nasıl temizlenecek, yetki sorunu nasıl ortadan kalkacak gibi görüşmeler yapılabilir. Bu kadar basit bir konuyu vatandaş çevreyi kirletiyor diye es geçmemek lazım. Bunun için belediye ve devlet su işleri bir araya gelir ve buna bir çözüm arayışına gider. Çöplerin en baştan nehre karışmasını engellemek ve buraları düzenli temizlemek en doğru çözüm gibi görünüyor. Kurumlar nehrimizi ve kıyılarımızı koruyacak. Onların görevi de bu. Onları göreve çağırıyorum. Nehrimizi en doğal haliyle bırakmalarını istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 dakikalık sağanak Edirne’nin bozuk yollarını göle çevirdi
YEREL HABERLER 5 dakikalık sağanak Edirne’nin bozuk yollarını göle ...
Kapıkule’de tır şoförlerinden eylem
YEREL HABERLER Kapıkule’de tır şoförlerinden eylem
Nakliyecilerden Kapıkule'de 'yoğunluk' protestosu
YEREL HABERLER Nakliyecilerden Kapıkule'de 'yoğunluk' protestosu
Gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka çıktı
YEREL HABERLER Gören intihar girişimi sandı, gerçek ise bambaşka ...
İngiltere’den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi
YEREL HABERLER İngiltere’den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da ...
Gaz kaçağından korkarak çıktığı sundurmada mahsur kaldı
YEREL HABERLER Gaz kaçağından korkarak çıktığı sundurmada mahsur ...
Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başladı
YEREL HABERLER Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başladı
Edirne’de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 25 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi
Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında ...
Arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER Arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak ağır ...
Enez Fatih Camii’nde Ayasofya Vakfiyesi sergilendi
YEREL HABERLER Enez Fatih Camii’nde Ayasofya Vakfiyesi sergilendi
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK ...
 Sınırda 1 haftadır süren TIR kuyruğu çilesi
YEREL HABERLER  Sınırda 1 haftadır süren TIR kuyruğu çilesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.