CHP’li Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası C.G.: “Ben belediyeye güvenmişken belediyeden darbe yedim” Selzede kadına yardıma giden belediye görevlisi tecavüz etti

Edirne’de evi selden zarar gören kadın belediye görevlisi tarafından otelde tecavüze uğradığını iddia etti.

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında selden zarar gören C.G. durumu Edirne Belediyesine durumu bildirdi. C.G. bölgeye gelen ekipler zararın büyük olduğunu yardım gelene belediyenin anlaşmalı oteline yerleştirdiklerini ifade etti. C.G yapılacak maddi yardım için gelen belediye görevlisi E.A.'nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Resepsiyon görevlisi çığlık sesimi duyunca odama yardımıma geldi”

C.G. olayın geçen sene Temmuz ayında olduğunu selden evinin zarar gördüğünü ve belediyeden yardım istediğini belirterek, “Olay, geçen yaz Temmuz ayında sel baskınında yaşandı. Kirada kaldığım evimi sel bastı. Daha sonra belediyeden yardım istedim ve eve Alttan Güzeli geldi. Belediye kültür turizm müdürü olduğunu sonradan öğrendim. Beni bir memurun gelip alacağını belediye ile anlaşmalı otele yerleştireceğini söylediler. Otele yerleştirdikleri bir hafta sonunda belediyede görevli memur Ersin Al, teras kapalı olduğundan dolayı odama geldi ve bana yardım parasının yarına kadar hesabıma yatacağını söyledi. Yardım için bilgilerimi aldıktan sonra çantasından alkol çıkarttı. Ben de kendisine alkol kullanmadığımı söyledim ama kendisi bana yardımcı olmak için geldiğini ve benimde hoş görmemi söyledi. İlk önce bana sözlü tacizde bulundu. Daha sonra tecavüz olayı gerçekleşti. Resepsiyon görevlisi çığlık sesimi duyunca odama yardımıma gelerek şahsı çıkarmama yardımcı oldu. Sonrasında sabah hemen orayı terk ettim. Evime geldim sonrasında beni aradı yine engelledim” dedi.

“Konuyu kapatalım biz onun cezasını vereceğiz dediler”

Hemen belediyeyi aradığını söyleyen C.G., “Belediyeden Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Altan Güzelli’yi aradım. Sonrasında CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzeli’yi aradım ve sonrasında bir tane daha memur geldi. 3 kişi birden beni parkta dinlediler. Özür dilediler gereğinin yapılacağını söylediler, görevini kötüye kullandığını söylediler. Ama hiç kimseye söylemem gerektiği hakkında bana baskı uyguladılar. Hem ben yanarmışım hem de onlar yanarmış. Konuyu kapatalım biz onun cezasını vereceğiz gibi konuştular. Sonra ben kimseye söyleyememiştim. Hem şoktaydım hem de tecavüz artık daha kötü ne olabilir gibi. Olaydan sonra ben ilca tedavisi görmeye başladım psikolojik olarak. Kendime gelmeye başladım. Olaydan 1,2 ay sonra o şahsı başkanın Recep Gürkan’ın yanında gördüm. Düşündüğüm kadarıyla bana öyle konuştular ama hiçbir şey yapmamışlar. Hala görevine devam ediyor ve başkanın yanında. Sonra tekrar belediyeyi aradım. Her şeyi çıkıp anlatacağımı söyledim. CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel’e dedim siz hiçbir şey yapmamışınız, bana hep yalan söylemişsiniz o şahısta ceza görmemiş gibi. Bana sakın yapma öyle bir şey biz hemen geliyoruz deyip beni bir çay bahçesine çağırdılar. Ellerinde bir kağıt vardı. Her hangi bir taciz, tecavüz olamamış gibi imzalamamı istediler. İmzaladım. Oradan ayrıldılar ama CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Seyhan Güzeli’nin üzerimde baskısı vardı. Hiç kimseye anlatma seni kullanırlar, bütün kötülük sana olur gibi dedi. Sonra zaten bir araştırma yapmıştım yani. Bir gazetecinin işkencesini okumuştum. Tek yaşadığım için korktum” ifade etti.

“Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olayla ilgileneceğini, onların cezasını bulacağına söyledi, sonrasında hiçbir şey olmadı”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın konuyu örtbas ettiğini söyleye C.G., “Bu sefer Recep Gürkan’a ulaştım sosyal medyadan. Her şeyi anlattım. Daha sonra koruması ile beraber geldi. Beni dinledi ve olayla ilgileneceğini, onların cezasını bulacağına, evimi tekrardan yapacağını söyledi. Bende rahatladım biraz olsun. Sonrasında hiçbir şey olmadı. Meğer Kültür Turizm Müdürlüğünün yerini değiştirmiş. O tecavüzcü şahısın yerini değiştirmiş. Yani olayla ilgili bütün delilleri yok etmiş ilgilendiği konu tek o. Her şeyi örtbas etmişler sanki ben rüya gördüm, uydurdum, kurgu yaptım gibi beni suçlu gösterdiler. Sanki mağdur olan ben değilim suçlu olan benmişim gibi. Ben onlara güvendim ama bütün delilleri yok etmişler. Yani ben belediyeye güvenmişken belediyeden darbe yedim. Herkes görevine devam ediyor” şeklinde konuştu.

