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Edirne'deki sergide göçmenlerin yaptığı el emeği ürünler de yer aldı

DHA

Edirne'deki sergide göçmenlerin yaptığı el emeği ürünler de yer aldı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlerinde İl Göç İdaresi'nde misafir edilen göçmenlerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı çantalar, bez bebekler ve yağlı boya resimler de sergilendi. İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Buradan giderken el becerilerinin gelişmesi, Türkiye'den aldıkları eğitimleri kullanmaları da bizim için bir gurur kaynağı" dedi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında  Edirne'de, Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerin yanı sıra Türkiye'ye kaçak olarak gelen ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin yaptığı el ürünleri de sergilendi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın da katıldığı trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte el ürünleri çantalar, bez bebekler ve yağlı boya resimlerden oluşan sergi ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.
'TÜRKİYE'DEN ALDIKLARI EĞİTİMLERİ KULLANMALARI BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne'de misafir ettikleri göçmenlerin el becerilerini geliştirmek adına sürekli kurs açtıklarını belirtti. Aşılıoğlu, şunları söyledi:
 "Geri Gönderme Merkezi'mizde görevli 2 usta öğreticimiz var. Usta öğreticilerimiz merkezimizde misafir ettiğimiz göçmenlerin ülkelerine dönene kadar geçen sürede onlara el becerilerini geliştirme yönünde çeşitli eğitimler veriyorlar. Bu eğitimler sonunda burada gördüğünüz ürünleri göçmenler tarafından ortaya çıkartıyoruz. Bu ürünler bize, göçmenlerin ülkelerine gönüllü olarak giderken Türkiye'ye hediye ettikleri ürünler. Tuvaller ve resim çalışmaları da hocalarımız tarafından kendilerine öğretilmekte. Bazılarını da alıp yanlarında götürüyorlar. Buradan giderken el becerilerinin gelişmesi, Türkiye'den aldıkları eğitimleri kullanmaları da bizim için bir gurur kaynağı".
'1 GÜNDE YAPTIĞI RESMİ HEDİYE EDİP ÜLKESİNE DÖNDÜ'
Kurslarda özellikle geri dönüşüme de önem verdiklerini belirten Aşılıoğlu, "Geri dönüşüm konusunda da hassas davranıyoruz geri gönderme merkezinde. Geri dönüşebilecek malzemeleri bu şekilde el işinde kullanılabilir malzeme haline getiriyoruz. Mesela burada gördüğünüz büyük resim de yine bir göçmen kadın kardeşimizin bizden talebi üzerine kendisine sağladığımız malzemelerle bize yapıp hediye ettiği çok manalı, güzel bir resim. 1 günde yaptı bu resmi sonra gönüllü olarak ülkesine dönmek istedi. Resmi bize hediye ederek ülkesine döndü" diye konuştu.
'EĞİTİM HAYATIN HER DÖNEMİNDE ALINABİLİR'  
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan stantları gezen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursların el becerisi kazandırmanın yanı sıra sosyalleşmeye de büyük katkı sağladığını dile getirdi. Kırbıyık, "Bu kursların beceri kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme yönünde de bir fonksiyonu var. Dolayısıyla emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz, gelip burada birbirleriyle buluşup, ortak bir gaye noktasında çalışıyorlar. O nedenle bu çalışmaları çok değerli buluyoruz. Temel hedefimiz bu yıl 40 bin kursiyer ve 1700 kurs. Gelecek yıl bu oranın yüzde 25'leri bulmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza, eğitimin sadece ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede olmadığını hayatın her döneminde öğrenebilecek bir şeyler olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bizler onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-06-02 13:36:25

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