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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

İHA

Keşan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı.
Keşan’da yapılan temel atma törenine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, engellilerin üretime ve toplumsal hayata katılmaları için kurumlar ve STK’lar tarafından hazırlanan birçok projeye destek verdiklerini vurguladı.
Proje kabul edildiğinde bütçesinin 2 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Şahin, ”Değişen şartlar nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu bütçeyi 4 milyon TL’nin üzerinde çıkardı. Proje çerçevesinde engelsiz yaşam merkezi, üretim atölyeleri ve Engelsiz Park kurulduktan sonra engelli istihdamı sağlanacak. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenecek, engellilerin ürün satış gelirleri ile ekonomilerine katkı sağlayacak. Trakya’nın önde gelen turizm noktalarında bölge ile ilgili hediyelik eşyada sıkıntılar yaşanıyor. Albenisi olan, Keşan ve çevresini hatırlatan hediyelik eşya yok denecek kadar az. Engelsiz Keşan projesi ile kardeşlerimizin çalışmaları eksiksiz kapanacak inşallah. Engelli kardeşlerimiz tarafından üretilecek hediyelik eşyalar Keşan ve çevresindeki 16 turistik noktada, 14 engelli kardeşimiz tarafından satılacak. Böylesine değerli bir projenin hayata geçmesi için çabalayan ajans çalışanlarımızı kutluyorum, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, iş engeli kazandırmaktan daha öte anayasal bir sorumluluğu yerine getirmek olduğunu belirterek, “Anayasamızda devletin 4 temel prensibinden bir tanesi de sosyal devlet olma ilkesidir. Yine anayasada yer alan eşitlik ilkesi tüm vatandaşlarımız için geçerlidir. Dolayısıyla bizlerin kamu idarecilerinin görevlerinden bir tanesi vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden herhangi bir engel, kısıtlama, mani olmadan en üst seviyede yararlanmalarını temin etmektir. Dolayısıyla bu parkta bu yüce amaca hizmet edecek, önemli faaliyetlerden bir tanesi olacak. Hakikaten güzel bir işbirliği kurulmuş. Bu noktada ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Güzel bir iş birliğine imza atılmış. Yılsonunda da inşallah yine burada hep birlikte bir araya gelerek, buranın açılışını yapacağımızı umut ediyorum. Keşan'da yaşayan engelli vatandaşların istihdam edilebilirliklerini ve hayat standartlarını artırmak, sosyoekonomik hayata daha aktif katılımını sağlayarak sosyal sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amaçlanan proje ile ilçede engellilerin sosyoekonomik hayata entegre olabilecekleri bir kompleks yapının faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Keşan ilçesinde Belediye’ye ait bir alanda 'Engelsiz Yaşam Merkezi' kurulacak. Bu merkezde istihdam edilecek engelliler Keşan ve Saroz Körfezini simgeleyen magnet, örme bebek, anahtarlık, kupa gibi hediyelik eşyalar üretecek. Üretilen bu ürünler turistik noktalarda satışa sunulacak. Bunun yanında tesiste engellilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile spor ve rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenecek. Engelli ailelerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri yine proje içerisinde yürütülecek. “Engelsiz Yaşam Merkezi” faaliyete geçtiğinde, gerek engellilerin istihdam edilerek ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve aktif işgücüne katılmalarına gerekse de eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri ile psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.
Toplam bütçesi 4 milyon 66 bin 831 TL olan projenin 2 milyon 400bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

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