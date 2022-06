Balkan yemekleri Edirne mutfağına girdi

Eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, sanattan kültüre her alanda Balkan çalışmaları yapan Trakya Üniversitesi, yöresel lezzetleri de geleceğe taşıyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Lezzetleri yemeğinde öğrencilerle buluştu.

Türkiye’de Balkan ülkelerinden en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesinde, öğrencilere Balkan mutfağına ait yemekler sunuldu. Balkan ülkelerinden 4 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede Balkan Yerleşkesindeki Bolca Ana Yemekhanesine gelen öğrenciler, büyük bir sürprizle karşılaştı. Yemekte öğrenciler, Elbasan Tava (Arnavutluk), Mişöriz (Arnavutluk) ve Dunavska (Bulgaristan) ve Balkan Çorbası gibi Balkan lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Balkanlar ile birlikte dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yemekte, Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere yemek dağıttı ve ardından uygulamanın ilk yemeğini öğrencilerle birlikte yedi.

Öğrenci odaklı bir politika belirlediklerini ve bu doğrultuda öğrencilere yönelik çeşitli faaliyet ve etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Öğrencilerimiz, Edirne’ye geldikleri zaman Balkan havasını teneffüs edip Balkan suyunu içiyorlar. Haftada bir gün de olsa Balkan yemeklerinden de yemelerini arzu ettik. Bugün de bu değerli uygulamanın ilk gününü, valimizin de katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Üniversitemize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yemek sonrası bir konuşma gerçekleştiren Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehrin dinamiklerini tanıma açısından ziyaretlerine devam ettiklerini belirterek “Bugün de şehrimizin gurur kaynaklarından olan Trakya Üniversitemizi ziyaret ettik. Rektörümüzden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Duyduklarımdan ve yapılan çalışmalardan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Hakikaten çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış, gerek öğrenci varlığı gerek akademik kadrosunun gücü ve gerekse yaptığı çalışmalarla Trakya Üniversitesi, Türkiye'de önde gelen üniversitelerden biri” dedi.

Eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve her fırsatta öğrenciler ile bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirten Vali Kırbıyık, “Masasını paylaştığımız öğrenci arkadaşlarımızın da fikirlerini aldık. Hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 5 binin üzerinde uluslararası öğrenci hakikaten büyük bir varlık. Şehrimize büyük bir güç katıyorlar. Onları bu şehirde ağırlamaktan son derece memnunuz" şeklinde konuştu.

Programa Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de katıldı.

