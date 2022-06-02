Rektör Tabakoğlu, Edirne'nin yeni Valisi Kırbıyık’ı ağırladı

Edirne Valiliği görevine atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Vali Kırbıyık’ı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer karşıladı. Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen görüşme öncesinde Ziyaret Defteri’ni imzalayan Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görüşmede Trakya Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Trakya Üniversitesinin eğitimöğretim, Balkanlar, sağlık, müzecilik başta olmak üzere proje ve faaliyetleri ile şehrin gelecek projeksiyonunun konuşulduğu ziyaret hakkında görüşlerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Şehre yeni gelen Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık, çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok kısa zamanda Edirne’ye, şehrin ihtiyacı olan konulara vakıf olduğunu gösterdi. Ziyaretleri ve temasları ile Edirne’yi çok iyi kavradığını ve önemli mesajlar verdiğini takip ediyoruz. Yönetimsel açıdan büyük bir tecrübesi olduğunu biliyoruz. Ankara’nın, ülkemizin imkânlarını biliyor olması Edirne için bir şanstır. Var olan devlet tecrübesiyle Edirne’ye çok büyük değer katacağına eminiz. Valimizin çok güzel projelere imza atacağına eminiz. Trakya Üniversitesi olarak hayata geçirilecek tüm proje ve çalışmalarda yanındayız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun gerçekleştirdiği Trakya Üniversitesi sunumunu büyük bir dikkatle dinleyen ve sorular sorarak sunumu zenginleştiren Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, iki kurum arasındaki iş birliklerinin zenginleştirilmesine dikkat çekti. Hayata geçirilecek projelerin şehre, vatandaşlara ve tüm paydaş kurumlara fayda sağlayacağını belirten Vali Kırbıyık, Rektör Tabakoğlu ile alternatif projeleri görüştü.

Trakya Üniversitesinin proje ve çalışmalarından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık; şehrin gelişmesi, markalaşması ve kendisi ile özdeşleşecek işlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek Trakya Üniversitesine şehrin değerlerine sahip çıktığı için teşekkür etti. Vali Kırbıyık, Edirne’nin tarihini, kültürünü canlandırmak ve ihya etmek adına Trakya Üniversitesinin hayata geçireceği tüm proje ve çalışmalarda Edirne Valiliği olarak destek vereceklerini söyledi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Rektörlükte gerçekleşen ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer eşliğinde Bolcaana Yemekhanesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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