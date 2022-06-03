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Yaz tatili ile birlikte Kapıkule'den gurbetçi girişleri başladı Sıla özlemiyle yola çıkan gurbetçiler, can dostlarını da yanlarında getirdi

İHA

Yaz tatili ile birlikte Kapıkule'den gurbetçi girişleri başladı Sıla özlemiyle yola çıkan gurbetçiler, can dostlarını da yanlarında getirdi

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelişleri başladı. Sıla hasreti ile yola çıkan ve Türkiye'ye ayak basan gurbetçiler, Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşıyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte yıllık izne çıkmaya başlayan gurbetçiler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1 yıllık sıla hasreti ile yollara düştü. Akrabalarına ve ailelerine kavuşmanın heyecanı içinde araçlarıyla yola çıkan gurbetçiler, kilometrelerce yolu aşarak Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Ana vatana ayak basan gurbetçiler, dalgalanan Türk bayrağını ve Türkiye yazısını görünce duygu dolu anlar yaşıyor.
Covid19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gelemeyen gurbetçiler, bu yıl memleket hasretiyle akın akın gelmeye başladı. Salgının etkilerinin azalmasıyla ülkeye girişlerde PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının sevincini yaşayan gurbetçiler, bu yıl iki sevinci birlikte yaşıyor.
Almanya'dan yola çıkan Erkan ve Gökben Avcı çifti, can dostları olan Sıla ve Pars'ı da yanlarından ayırmıyor. Türkiye'den Almanya'ya dönüşte sıla yolu görmesi sebebiyle sahiplendikleri köpeğin adını 'Sıla' koyan Avcı çifti, eşyadan çok can dostlarını önemsediklerini ve yanlarından ayırmadıklarını söyledi.
"Türk bayrağını görünce çok duygulandık, anlatılmaz yaşanır"
Almanya'dan gelen Erkan Avcı, "Tatil yapmaya geldik. 23 ay Türkiye'yi gezeceğiz. Sonra tekrar Almanya'ya geri döneceğiz. Türkiye'ye girerken bayrağımızın resmini ve videosunu çekiyoruz. Gurur verici bir şey. Ana vatanda, memlekette özlem gidereceğiz. Tatilde ailelerle arkadaşlarla görüşeceğiz. Yanımızda 2 tane can dostumuz var. Onlar da bizimle birlikte her yere geliyorlar. Soğuk yerden geldiğimiz için güneşe hasret kaldık. Sıcağı seviyoruz. Türk bayrağını görünce duygulandık anlatılmaz yaşanır" dedi.
"Tüylerimiz diken diken oluyor"
Almanya'dan gelen gurbetçi Gökben Kurtar Avcı, Türkiye'ye ayak bastığında gözlerinin dolduğunu ifade ederek, "O bayrak orada dalgalandığında tüylerimiz diken diken oluyor. Bambaşka bir duygu. Çok mutluyuz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bize Almancı diye tabir edenler Türkiye'nin kıymetini bilsinler. Orada biz saat gece 03.00'te işbaşı yapıyoruz. Zamanında ailemiz oraya gitmiş, seçme hakkımız yoktu. Biz de Türk vatandaşıyız. 18 saat gümrükte beklediğimiz oluyor. Biz bir şeylerin eziyetini çekerek geliyoruz" şeklinde konuştu.
"Neredeyse ağlayacaktım"
Almanya'dan gelen gurbetçi Fatih Bulat, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Hele şu camiyi görünce bambaşka duygular hissediyoruz. Orada bunlara hasret kalıyoruz. Türk bayrağını görünce neredeyse ağlayacaktım, hemen resimlerini çektik" dedi.

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