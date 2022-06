TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: İnşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi bitireceğiz

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 turizm sezonunda Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle hedeflenen rakamlara ulaşılamayacağını belirterek, "Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere ve Almanya gibi Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor, inşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi bitireceğiz. Artık rekorlarımız 2023 ve sonrasında inşallah olacak, öyle bekliyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 90 acente temsilcisi 3 gün sürecek program kapsamında Edirne'ye geldi. Kentteki tarihi ve kültürel yerleri gezerek bilgi alacak acente temsilcilerinin ilk durağı ise kentin 122 yıllık tarihi Edirne Belediye binası oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da bulunduğu ekibi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan karşıladı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye'nin 2022 ve 2023 turizm hedeflerine değindi. Türkiye'nin turizm kapasitesini yükseltmek için bölge tanıtımlarına çok önem verdiklerini dile getiren Bağlıkaya, "Yalnızca deniz, kum ve güneş değil kültür turlarının, gastronominin, doğa turlarının artması için elimizden gelen her çabayı sarf ediyoruz. Bu çerçevede bu güzide ilimiz Edirne'de sayın başkanımızın ziyareti sırasında kararlaştırdığımız gibi özellikle bu bölgeyi aktif olan acentelerimize tekrardan bir hatırlatmak, iç turizm sezonunun başladığı bugünlerde bir sezona başlangıç birlikteliği yaratmak için birlikte bir etkinlik organize ettik. Şehrin içerisinde turizmle ilgili çalışmaların yapıldığı her alanda belli oluyor. Böyle bir farkındalık yarattığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'2023 VE SONRASINDA REKOR BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin turizmde 2022 hedeflerine değinen Bağlıkaya, 2021'den daha iyi bir sezon beklediklerini dile getirerek, "Biliyorsunuz UkraynaRusya krizi malumunuz devam ediyor. Orada çok köklü bir çözüme ulaşılmış değil. İki ana pazarda oluşan bu ciddi aksaklıktan dolayı hedeflenen rakamlara ulaşılamayacak ama yine de Türkiye her şeye rağmen hem turist gelişi hem de döviz girdisi açısından 2021'den daha iyi bir sene geçirecek. Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere ve Almanya gibi Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor, inşallah bu sezonu da 2021'den daha iyi bitireceğiz. Artık rekorlarımız 2023 ve sonrasında inşallah olacak, öyle bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan da Edirne'nin turizmde geldiği seviyeyi devam ettirip, mevcut rakamlarının üzerine koymayı hedeflediklerini söyledi. Gürkan, "Türkiye turizmde her gün yeni adımlar atıyor, tabi ki Edirne'de yeni adımlar atmaya çalışıyor. 2014'ten bu yana 2 milyon turistten yaklaşık 5,56 milyon turiste çıktık. Bunu başarmak keyifliydi, mutluluk vericiydi ama bunun devamlılığını sağlayıp üstüne yeni sayılar eklemek daha önemli. O yüzden TÜRSAB'ın güçlü iradesine, güçlü organizasyonel yapısına ve hep olduğu gibi bizimle beraber yürümelerine ihtiyacımız var. Bugün hem festivalimizi başlatacağız hem acentelere Edirne'yi tanıtacağız" dedi.

TÜRSAB ve acentelerden oluşan heyet, belediye ziyaretinden sonra kentte bu yıl ilk kez düzenlenen 'Edirne 9-8 Festivali´nin açılışına katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

