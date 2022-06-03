Edirne'de ilk kez düzenlenen '9/8 Festivali' renkli görüntülerle başladı



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen '9/8 Festivali', Trakya'ya özgü oyun havaları ve halk dansları eşliğinde renkli görüntülerle başladı. 2 gün sürecek festivalde yöresel kıyafet giyen halk dansları toplulukları ile birlikte yer alan yerel sanatçılar, vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.

Edirne Belediyesi tarafından 2022 Edirne Yılı kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 9/8 Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalin startı Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde verildi. Başkanlık önünde toplanan halk dansları toplulukları gösterileriyle vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Kortej yürüyüşüyle devam eden festival kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde devam eden festival programının açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin festivaller zincirine bir halka daha eklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

'EDİRNELİLER YAŞAMIN RİTMİNİ YAKALAMIŞ İNSANLARDIR'

Türkiye'nin her yerinde, Trakya denildiği zaman akla 9/8 oyun havaları geldiğini belirten Gürkan, "Bu yıl ilk defa başladığımız, başlattığımız ve bundan sonra da gelenekselleştirmek istediğimiz o festivaller dizisine, festivaller zincirine yeni bir halka eklemek istedik şeyi yok. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Trakya Edirne dediniz mi ilk akla gelenlerden biri dokuz sekiz oyun havalarıdır. Dokuz sekiz bir ritim. O muhteşem oyun havalarımıza o coşkulu, keyifli oyun havalarımıza ruhunu katan ritim. Yaşam da böyle. Eğer yaşamın da ritmini yakalayamazsanız yaşama ritmine uyum sağlayamazsanız, tıpkı o muhteşem müzik eşliğinde uyum sağlayamayan oyunculara dönersiniz. O yüzden Edirneliler yaşamın ritmini, hayatın ritmini, hayatın akışını yakalamış insanlardır. O yüzden insanlar sadece oyun havalarında değil hayatla adeta keyif alarak, zevk alarak, dans eden insanlardır. Hayatla bir nehirle buluşmuş gibi birlikte akan insanlardır Edirneliler" dedi.

VATANDAŞLAR OYUN HAVALARIYLA KENDİNDEN GEÇTİ

Gürkan'ın konuşmasının ardından festival, yerel sanatçıların konseri ve halk dansları topluluklarının gösterileriyle devam etti. Etkinlik alanını dolduran onlarca Edirneli, 9/8'lik oyun havalarıyla dans ederek adeta kendinden geçti. Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-03 20:54:32



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