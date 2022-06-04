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İspanyol akademisyen Begona, 6 yıldır plastik atıklarla mücadele ediyor

DHA

İspanyol akademisyen Begona, 6 yıldır plastik atıklarla mücadele ediyor


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'ye 8 yıl önce bir arkadaşının daveti üzerine gezmek için gelen ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan İspanyol asıllı Begona Rodriguez, kurduğu 'Plastiğe Hayır Platformu' ile atıkları geri kazandırmak için mücadele veriyor. Tunca Nehri kıyısında sık sık çevrecilerle atık toplayan Rodriguez, "Plastik problemi olduğunu görünce de plastiğe karşı kampanya başlattım. 6 yıldır Plastiğe Hayır Platformu var ve biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 
İspanyol asıllı Begona Rodriguez, bir Türk arkadaşının davetiyle 8 yıl önce gezmek için Edirne'ye geldi. Tasarım eğitimi alan ve Türkiye'de 1 yıl kalmayı hedefleyen Rodriguez, arkadaşlarının tavsiyesiyle Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni kurulan Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kenti gezerken Tunca Nehri kıyısındaki plastik atıklar başta olmak üzere atılan çöpleri gören Rodriguez, ilk zamanlar bölgedeki atıkları toplayıp temizlik yaptı. Daha sonra belirli dönemlerde öğrencileri ve arkadaşları ile nehir kıyısında temizlik etkinlikleri düzenleyen Rodriguez, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için öğrencileri ve arkadaşları ile birlikte 'Plastiğe Hayır Platformu'nu kurdu. Rodriguez ile platform üyeleri, diğer çevreci sivil toplum örgütleriyle kentte çok sayıda atık toplama etkinlikleri düzenledi.
Arkadaşı Barbaros Vardar'a ait araziyi küçük bir çiftliğe dönüştüren Rodriguez, burada 1 eşek, 1 katır, 3 köpeğin de bulunduğu hayvanları besleyip, mısırdan çileğe, bezelyeden baklaya yetiştirdiği birçok meyve ve sebze ürünlerini ise traktör, pulluk ve çapa kullanmadan doğal yollarla üretiyor. Rodriguez, toprağın zarar görmemesi amacıyla sürülmemesi gerektiğini savunuyor. Böceklerin ve tarım arazisindeki otların yetişen ürünlere zarar vermediğini belirten Rodriguez, gübre ihtiyacını ise sahiplendiği eşek ve katır ile karşılıyor. Sahiplendiği 3 köpeğinin yanı sıra bölgedeki sokak hayvanlarının da barınma, sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan Rodriguez, çevreci kimliğinin yanı sıra hayvanseverliğiyle de tanınıyor.
İspanya'nın Kanarya Adaları'nda doğan Rodriguez, başta ABD'nin çeşitli şehirleri olmak üzere Japonya, Belçika ve birçok yerde yaşadıktan sonra 8 yıl önce Edirne'ye taşındığı belirterek, "Amacım sadece 1 yıl kalmaktı. Fakat 8 senedir buradayım. Türkiye'yi merak ediyordum ve gelmek istedim. Bir öğretmenim de bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğim yıl üniversitede Grafik Tasarım Bölümü çok yeniydi. Plastik problemi olduğunu görünce de plastiğe karşı kampanya başlattım. 6 yıldır Plastiğe Hayır Platformu var ve biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
'TUNCA NEHRİ KIYISINDA TEMİZLİK YAPARAK BAŞLADIM'
Begona Rodriguez, "Ne yapmam gerektiğini düşünürken arkadaşlarımla beraber plastikleri nehir kıyısından temizlemeye başladım ve geri dönüşüme kazandırmak istedim. Arkadaşlarım 'Niye beraber yapmayalım?' dedi ve temizliğe yakın arkadaşlarım, öğrencilerim ve Edirne'deki sivil toplum örgütleri katılmaya başladı. O günden beri temizlik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Kendisini çiftçi ya da üretici olarak görmediğini söyleyen Rodriguez, şöyle devam etti:
"Havsa, Lalapaşa ilçelerinde çok iyi üretim yapan çiftçiler var. Ben sadece öğreniyorum. Onarıcı tarım, yani toprağı sürmeden çalışmalar yapıyorum. Onarıcı tarım yapan arkadaşlarımı dinliyorum. Böyle bir çalışma başlattım. Bu konuda 'Toprağın Uyanışı' adlı bir belgeselim de var. Tarım çok önemli. Bu yıl dünyada gıda krizi var. Ayrıca mazot ve gübre krizi var. Bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü mazot bitecek. Köpek, katır, eşek ve tarım arazisindeki tavuk, kaz ve ördeklerimle yaşamaktan memnunum. Kendim için çok fazla hayalim yok. Ama dünya için umarım her şeyi değiştirebiliriz. Çünkü hayatı öldürmek için birçok yanlış şey yapıyoruz. Dünyanın kaynaklarını hor kullanmamız lazım. Çünkü bitip tükeniyor. Biz de yaşam için mücadele ediyoruz."
AVRUPA KIRMIZI ORMAN KARINCALARINI KORUMA ALTINA ALDIRDI
Çiftlik arazisi içinde nesli tükenmekte olan Avrupa kırmızı orman karıncasının yaşam alanı olduğunu tespit ederek koruma altına alınmasını sağladığını belirten Begona Rodriguez, "Değişik bir karınca türü gördüm ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdim. Yetkililer geldi ve karıncaların nesli tükenmekte olan karıncalar olduğunu tespit ettiler. Onları korumaya aldılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-06-04 12:05:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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