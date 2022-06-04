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Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası'na aday

DHA

Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası'na aday


Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) Edirne'deki Meriç Nehri'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen kürek fesitivali aralarında Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüpten 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. Festivalin açılışında konuşan Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'na Türkiye'nin Meriç Nehri parkuru ile aday olduğunu söyleyerek, "Bizim için çok önemli bir adım. Eğer alabilirsek Avrupa Şampiyonası ilk kez ülkemizde olacak. Şu anda adaylıkta önemli rakipler var" dedi.
Meriç Nehri üzerindeki parkurda Edirne TED Kürek Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüp ve 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. Festivalin açılışına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Edirne TED Kulübü Başkanı Nesim İba, kurum müdürleri, kulüp üyeleri, sporcular ve kürek severler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan festivalde açılış konuşmasını yapan TED Koleji Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söyledi.
"RAKİPLERİMİZ ÇEKYA, İTALYA VE ALMANYA"
Meriç Nehri parkurunun 2024-2025 yıllarında yapılması planlanan Gençler Avrupa Şampiyonasına Çekya, İtalya ve Almanya ile birlikte aday olduğunu söyleyen İba, "Önümüzdeki yıllarda burası gerek Türkiye Şampiyonası, gerek Balkan, Avrupa, Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Federasyon Başkanımızın da desteğiyle 2024-2025 yıllarındaki Gençler Avrupa Şampiyonası'na aday il olduk. Rakiplerimiz Çekya, Almanya ve İtalya. Onları, Allah´ın izniyle alaşağı ederiz. Biz burayı alırız. Sizden tek ricam ilgisiz kalınmasın. Herkes bu sporu yapsın" dedi.
ERTÜRK: ALIRSAK İLK AVRUPA ŞAMPİYONASI OLACAK
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de, yarışların Türkiye'de yapılmasına karar verilmesi halinde bir ilkin yaşanacağını belirtti. Ertürk,  "Bizim için çok önemli bir adım. Eğer alabilirsek Avrupa Şampiyonası ilk kez ülkemizde olacak. Şu anda adaylıkta önemli rakipler var. Ama bizim bu enerjimiz onlarda yok. Edirne´nin bu konuda gerçek bir kültürü var. Buradaki kürek ailemizle de bunu kazandırmak istiyoruz. Umarım uzun yıllar devam edecek ve yarışlarımız burada olacak. Çocuklarımız burada bayrağımızı göndere çektirecek. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak ve sizin çocuklarınız olacak. Devletimizin desteği tam" şeklinde konuştu.
VALİ KIRBIYIK: ŞAMPİYONA DÖNEMİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık ise Meriç Nehri'nde festivalin yerine yarışların yapılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Bugün itibarıyla artık festival boyutunu bırakıp bir şampiyona dönemini başlatmak istiyoruz. Bunun ulusal ve uluslararası boyutları olacak. Önümüzdeki yıllardan itibaren kürek denince akla gelen şehirlerden bir tanesinin ya da en önemlisinin Edirne olacağını umut ediyorum. Edirne, sporda marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Yüzyıllardır yapılagelen Kırkpınar´ın yanı sıra futbol, basketbol gibi alışılagelmiş spor branşlarının yanına yakın dönemde motokros gibi, ragbi gibi, kürek festivali gibi yeni alanlar ekleme gayreti içerisindeyiz. Bugün burada gerek yurt içinden, gerek yurt dışından 16 kulübün 300 civarında sporcunun bulunduğu bilgisi bana verildi. Bu gerçekten önemli bir rakam. Önemli bir organizasyon olduğunu da ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Festivale katılan Fenerbahçe SK Kürek Takımı Antrenörü Levent Avat da Edirne´ye bu yıl 2´nci kez geldiklerini anlatarak, "Burada Dünya ve Avrupa şampiyonaları da yapılabilir. Bugün yapılan etkinlikte de çok güzel bir kalabalık var. Edirne şehrinin yaptığı desteği de görüyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir şey. İlerleyen zamanlarda belki biz de buraya şubelerimizi açarız ve daha çok yol kat ederiz. İnşallah daha iyileri olur" diye konuştu.
Galatasaray SK Kürek Takımı Antrenörü Onur Kayacan ise "Şu anda Meriç nehrindeyiz. Burada yapım aşamaları tamamlandıktan sonra güzel bir kanal parkuru bizi bekliyor olacak. Burası gerçekten aday parkur olarak gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kayıklarıyla suya inen sporcular Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile tarihi Meriç Nehri Köprüsü arasındaki parkur arasında kürek çekerek antrenmana başladı. Festival kürek yarışlarıyla devam etti. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporcuların gelişi
Suya kayıklarını indirmeleri
- Suda antremana başlamaları
Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık'ın konuşması
Tarihi Meriç Köprüsü
Parkurdan detay
Levent Arda ile röp.
Onur Kayacan ile röp.
Nesim İba'nın konuşması
Erhan Ertürk'ün konuşması
Meriç Nehri'nden ve kürek çeken sporculardan detaylar 
Festivalden detaylar
DHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-06-04 14:13:52

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