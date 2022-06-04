Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka şov



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları ilgi gördü.

Edirne 9/8 Festivali'nin ikinci gününde Kent Ormanı'nda en iyi darbuka çalma ve dans yarışması yapıldı. Dans yarışmasına 8, darbuka yarışmasına ise 9 kişi katıldı. Dans yarışmasına katılanların 9/8'lik ritimlerdeki dansı, seyircilerden yoğun alkış aldı. Darbuka yarışmasında ise katılımcılar şov yaptı. Gencinden yaşlısına darbuka ustalarının şovu büyük alkış aldı, bazı seyirciler de darbuka ritimlerine dans ederek eşlik etti.

Dans yarışmasını Mert Günbayı, darbuka yarışmasını ise Atalay Uluay kazandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL'lik para ödülü takdim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)

2022-06-04 17:09:04



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