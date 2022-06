Edirne Meriç Nehrinde “Kürek Festivali"nde sporcular kıyasıya yarıştı İkinci Edirne Kürek Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

Edirne Meriç Nehri'nde bu yıl ikincisi düzenlenen kürek festivali aralarında Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüpten 350'ye yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Yurt içi ve yurt dışından 16 kulüpten 350'ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından teknelerini nehre indirdi ve kürek çekmeye başladı.



“Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç’te kürek çekti”

Nehre inip kürek sporunu deneyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yaptığı açıklamada Meriç Nehri'nin önümüzdeki yıllardan itibaren uluslararası standartlara uygun bir parkur haline geldikten sonra kürek şampiyonalarına ev sahipliği yapabileceğini aktardı.

Aynı zamanda uluslararası ve ulusal lig şampiyonalarına da ev sahipliği yapmak istediklerini ifade eden Vali Kırbıyık, "Bugün ilimizde güzel bir etkinliğe imza atıyoruz hep birlikte. Burada Kürek Festivali'nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten görsel güzelliği çok yüksek mücadeleler de oldu. 16 kulüp ve 350'ye yakın sporcumuz buradaydı. Onların mücadelelerini izlemek bizim için büyük bir keyifti ve kısa bir süre de olsa deneyimleme şansı bulduk. Hakikaten hayatımda ilk defa deniyorum ama çok ciddi keyif aldım. Dolayısıyla bu sporla ilgilenmek isteyen özellikle genç yaşta İlgilenmek isteyen kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Edirne'yi Avrupa'nın da kürek merkezi yapacaklarını aktardı.

Edirne'yi Türkiye'nin kürek merkezi yapmayı düşünürken olayın daha da büyüdüğünü ve üstüne taşlar koyduklarını aktaran Ertürk, "Edirne, Avrupa kürek şampiyonası için aday il oldu. 2024'de umuyoruz Avrupa şampiyonasını buraya alıp Edirne'yi sadece Türkiye'nin değil. Avrupa'nın da kürek merkezi yapacağız. Edirne bu iş için kültürel dokusu ile doğal ve tarihi güzellikleriyle çok uygun bir yer diye düşünüyoruz. Burada her sene bu festivali büyüterek yurt dışı katılımlarını sağlayarak daha da geliştireceğiz. Ayrıca yurt dışı yarışlarını da alacağız. Burası dünyanın kürek merkezi olacak. Buranın bu spor için en uygun yer olacağını düşünüyoruz. Burada milli takım kamplarımızı yapmak istiyoruz. Şuanda Bosna'da yapıyoruz kamplarımızı. Su şartları uygun olursa yapılan proje bittikten sonra kamplarımızı buraya taşıyıp kendi ülkemizde içimizde bizim şartlarımızda çıkıp dünyanın en iyisi olacağız. Hedefimiz bu yönde" şeklinde konuştu.



"Heyecanlı ve mutluyuz"

Tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sporcuların sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya gelmeye başladığını söyleyen Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Türkiye'deki kulüplerin yarısından fazlası sporcularıyla, yöneticileriyle ve federasyon başkanının da katılımıyla güzel bir festivale daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



"Yarışlar Edirne'ye gelirse Galatasaray'da Meriç Nehri'ne bir tesis kurabilir"

Meriç Nehri'nin aday parkuru olarak gayet iyi durumda olduğunu dile getiren Galatasaray Kürek Kulübü Antrenörü Kaya Can, suyun sığlığını gidermek gerektiğini söyledi.

Can, yarışların Sakarya'daki Sapanca gölünden sonra Meriç Nehri'nde çekilmesi ihtimaliyle Galatasaray'ın da buraya bir tesis kurabileceğini söyledi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından müsabakaların başlamasıyla birlikte sporcular birbirileriyle yarıştı.

Müsabakalarda ter döken sporculara ödülleri verildi. Kürek Festivalinde birinci Altınboynuz Kürek Takımı, ikinci Pera Kürek Takımı, üçüncü ise Haliç Kürek Takımı oldu.

Meriç Nehri'nde ikinci kez gerçekleştirilen Kürek Festivali sona erdi.

