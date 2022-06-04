TÜMKİAD Başkanı Tanrıkulu: Amacımız iş insanlarının umudu olmak



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)TÜM Kalkınma ve Girişimci İş insanları Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Nihat Tanrıkulu, "Bu memlekette yeni doğan çocuklarımız; genç iş insanları, hayalleri olan, zengin olmak isteyen, kalkınmak isteyen, ülkesine, milletine, ailesine faydalı olmak isteyen iş insanlarının umudu olmak için yola çıktık" dedi.

Türkiye'deki oluşumlarını sürdüren TÜMKİAD, Edirne'de 35'inci şubesinin açılışını törenle gerçekleştirdi. TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu ile beraberindeki heyet, araç konvoyu oluşturarak geldiği kentte, dernek üyeleri tarafından karşılandı. Bir restoranda düzenlenen açılış törenine AK Parti Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti eski Edirne Milletvekili Şerafettin Emir ile iş insanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, siyasi bir oluşum olmadıklarına vurgu yaparak, amaçlarının iş insanlarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İş insanlarının umudu olmak için yola çıktıklarını ifade eden Tanrıkulu, "Biz iş dünyası derneğiyiz. Bu memlekette yeni doğan çocuklarımız, genç iş insanları, hayalleri olan, zengin olmak isteyen, kalkınmak isteyen, ülkesine, milletine, ailesine faydalı olmak isteyen iş insanlarının umudu olmak için yola çıktık. Biz, ekonomide güçlü olan ülkelerin, başarılı olma sebeplerinin sivil toplum örgütlerinin daha başarılı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu konunun çalışmalarını yapıyoruz. Bizim bir siyasi tarafımız yoktur. Herkesin kişisel bir siyasi görüşü vardır. Herkes siyasetinde kendi inandıklarına yönlendirme özgürlüğüne sahiptir" dedi.

Konuşmanın ardından okunun dualar eşliğinde TÜMKİAD Edirne'deki şubesinin açılışı yapıldı. Açılış sonunda konuklara yemek ikram edildi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-06-04 20:12:52



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