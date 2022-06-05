Yunanistan´a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Uzunköprü ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve T.G., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.U., H.S. ve İ.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-06-05 13:04:23



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