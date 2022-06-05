Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, 100'üncü Yıl Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.M.'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı gübre yüklü kamyonet, iddiaya göre, freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Karşı şeride devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyoneti gören 3 sürücü otomobillerini durdurmak isterken birbirine çarptı. Otomobillerde hasar oluştu, sürücüler yaralanmadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından 3 yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ruhan YALÇIN

2022-06-05 18:03:44



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