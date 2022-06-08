Edirne'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Edirne'de bir barın önünden araçtan açılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde olan Enver K. kimliği belirsiz kişi tarafından araçtan açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.



İhbar üzerine olayın yaşandığı yere ambulans ile birlikte Özel Hareket ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulans ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



Araçla olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, aracı terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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