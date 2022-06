Halkalı- Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nde raylara ilk kaynak törenle yapıldı

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)HALKALI-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nde raylara ilk kaynak Edirne'nin Havsa ilçesinde törenle yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 kilometre/saat hızında, yolcu ve yük taşımak mümkün olacaktır. Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'u hızlı tren ağına bağlayacak proje hizmete alındığında, Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 36 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 3 saat 6 dakikaya düşecek" dedi. AB Komisyonu Avrupa Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye'den Sorumlu Müdürü Henrike Trautmann ise projenin dünyadaki en büyük Avrupa Birliği projesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, 'Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde, ilk ray kaynak töreni Edirne'nin Havsa ilçesinde gerçekleştirildi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB Komisyonu Avrupa Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye'den Sorumlu Müdürü Henrike Trautmann, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TCDD Genel Müdür Vekili Metin Akbaş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile davetliler katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye olarak jeostratejik konum sayesinde sadece 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgemizde yaşanan gelişmelerin de gösterdiği gibi, dünya nereye giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değeri artmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu farkındalık ile hareket ediyor, sadece ülkemizin değil, küresel ihtiyaçları da karşılamak adına; projelerimizi devlet aklı ile planlayarak hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bu gerçeğin ışığında planlıyoruz. Türkiye'miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezleri buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir. Bugün ilk ray kaynağını gerçekleştireceğimiz demiryolu hattı; Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz ticarete destek olacak, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirecek. Projenin tamamlanmasıyla dünyadaki son gelişmeler nedeniyle stratejik önemi daha da artan, Pekin'den Londra'ya uzanan güvenli ve kesintisiz bir demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan Demir İpek Yolu'nun çok önemli bir bölümü yüksek bir standarda ulaşacak. İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nda yer alan Türkiye'mizin uluslararası ticaretteki rolünün önemi reddedilemez boyutlardadır. Biz de bu önemin farkında olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanmasını her daim önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor. Başarıyla tamamlayarak hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hatları kullanılarak, 28 Mayıs 2020 tarihinde ilk uluslararası yük taşımacılığı seferini yapan, Demir İpek Yolu'na stratejik bir mesele olarak yaklaştığımızın somut göstergesidir."

'4 SAATTEN 1 SAAT 36 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Birliği ile Ankara-İstanbul Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, IrmakKarabükZonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı projelerini başarıyla hayata geçirildiğini ifade ederek, "İkinci dönemde yer alan bu projede ise, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası, Avrupa Birliği ile ortak finanse edilmektedir. Avrupa Birliği'nin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesidir. Diğer kesimi oluşturan HalkalıÇerkezköy bölümünün tamamını ise yurdumuzun dört bir yanında binlerce kilometre demir yolunun inşasında olduğu gibi millî bütçemizle inşa ediyoruz. Projemiz tamamlandığında, HalkalıKapıkule arasında 229 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 kilometre/saat hızında, yolcu ve yük taşımak mümkün olacaktır. Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'u hızlı tren ağına bağlayacak proje hizmete alındığında, HalkalıKapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 36 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 3 saat 6 dakikaya düşecek. Devlet aklı ile planlı, gerçekçi ve kararlı bir vizyona bağlı kalarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. 5 Nisan'da kamuoyu ve tüm dünya ile paylaştığımız, 2053 yılına kadar 189,3 milyar euro değerinde yatırım öngördüğümüz 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız, bu yaklaşımın en güncel örneğidir. Ayrıca 2053 vizyonumuzun sadece bir yatırım programı olmasının yanında, dünyada gelişen eğilimleri göz önünde bulundurarak mobilite, lojistik ve dijitalleşmeyi temel odak alanlarımız olarak belirledik" dedi.

Bakanlığının Türkiye içinde yaptığı çalışmaları da anlatan Karaismailoğlu, ulaştırma alanındaki uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Yeter ki, sürdürülebilir, çevreci ve verimli çözümlerle, küresel ticaret kesintisiz ve güvenli bir biçimde devam etsin. Yeter ki, başta Türkiye ve Avrupa Birliği olmak üzere, projelerin paydaşları, bu refahtan paylarını alabilsin. Bu projemizin de bize gösterdiği gibi, eğer ortaya irade koyarsak, yöneticiler olarak büyük projeler konusunda kararlıysak, bunları hayata geçirilebiliyoruz. Önce küreselleşme eğilimleri, sonra salgının etkileri ve son olarak Rusya-Ukrayna krizi. Tüm bunlar gösteriyor ki; güvenli ulaştırma, güvenli lojistik, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hepimizin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam edecek. Toplumlarımızın refahı ve ihtiyaçların tedariki için ortak planlamalara yönelik, daha fazla irade ve kararlılık göstermemiz ve daha fazla ortak projede bir araya gelmemiz çok önemli. Bu nedenle önemle vurgulamak isterim ki; Türkiye, ulaştırma altyapılarında uluslararası iş birliğinde gerekli irade, kararlılık ve proje geliştirme arzusuna sahiptir. İlk ray kaynağını gerçekleştirdiğimiz bu önemli projenin kabulünden, ihale sürecine kadar her aşamasında emeği olan Avrupa Komisyonu yöneticilerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkililerine, bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma, süreçteki gayret ve çabaları için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRAUTMANN: DÜNYADAKİ EN BÜYÜK AB PROJESİ

AB Komisyonu Avrupa Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye'den Sorumlu Müdürü Henrike Trautmann ise projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu hat Londra ile Kapıkule hattını inşa edecek çok önemli bir proje. Özellikle küresel ısınmadan dolayı dünyanın kötüye gittiği günlerde bu gibi çevre dostu projelerin önemi çok büyük. Avrupa'da küresel ısınmayla mücadeleyi destekliyoruz. Bu projenin hem Avrupa halkı hem de Türk halkı için çok yararlı olacağına inanıyorum ve birbirlerini birleştireceğine inanıyorum. Avrupa'nın stratejisi hem kültürlerini global anlamda paylaşmak ve bu noktada şeffaflık politikası gütmek. Bu noktada demir yolunun aracı olacağına inancımız tam. KapıkuleHalkalı demir yolu projesi dünyadaki en büyük Avrupa Birliği projesi. Bu proje Avrupa ile Asya arasında, iş ilişkileri açısından hem Türkiye hem de Avrupa'nın menfaatine çok güzel bir köprü olacak. Bu gibi sektörel projeleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği'nin hem ihracat hem de ithalat alanında en büyük partneri konumunda. 2020 yılında Türkiye'nin ithalatının yüzde 42'si Avrupa'dan sağlandı. Yüzde 41 ise Türkiye'den Avrupa'ya ithalat oldu. Arada pandemi dönemi girse de bitiminde şu anda bu rakamlar artarak devam ediyor. Bu demiryolu projesinin bitiminde bu ticari ilişkilerin daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

