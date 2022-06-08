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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi

İHA

Polis kadınları semt pazarında KADES hakkında bilgilendirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde kurulan semt pazarında kadınları (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi.
Pazaryerindeki kadınlara tek tek bilgi veren polis ekipleri semt pazarında yaptığı çalışmada kadınlara KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulundu, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı.

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