Yunanistan´a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçeceği bilgisi üzerine, ilçe girişinde Ç.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta bulunanların, Ankara 15´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan istinafta dosyası olan M.A., aynı suçtan aranan eski polis memuru A.A., Adana 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde aynı suçtan istinafta dosyası olan eski polis memuru E.A. olduğu belirlendi. FETÖ şüphelileri ile organizatör Ç.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-06-09 10:03:08



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