Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i eski yarbay 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri İ.B., Y.B., A.O. ve M.S.´yi yakaladı. Meriç ilçesinde ise 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.´yi yakalandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-06-09 16:29:35
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